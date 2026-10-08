फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Teachers participating in the seminar will be granted special leave.

Meerut News: संगोष्ठी में शामिल होने वाले शिक्षकों को मिलेगा विशेष अवकाश

Thu, 08 Oct 2026 09:58 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 09:58 PM IST
विज्ञापन
Teachers participating in the seminar will be granted special leave.
मेरठ। माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट की ओर से 14 अक्तूबर को हापुड़ रोड स्थित पंडित बक्शी दास इंटर कॉलेज जाहिदपुर में शैक्षिक संगोष्ठी की जाएगी। इसमें बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल होंगे। संगोष्ठी में शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा कर उनके समाधान के लिए सरकार तक आवाज पहुंचाई जाएगी। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रथम मंडल मेरठ होंगे। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि संगोष्ठी में भाग लेने वाले शिक्षकों को विशेष अवकाश प्रदान किया जाएगा। इसके चलते जिले के विभिन्न विद्यालयों से बड़ी संख्या में शिक्षकों के कार्यक्रम में पहुंचने की उम्मीद है। संघ के महानगर उपाध्यक्ष राजेश त्यागी खंदरावली और जिला मंत्री अरविंद चौहान ने शिक्षकों से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed