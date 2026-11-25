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सैयद सालिक को निशानेबाजी का हुनर अपने परिवार से विरासत में मिला है। उनके पिता सैयद डॉ. खालिद भी अच्छे निशानेबाज रहे हैं। पिता के अनुभव और मार्गदर्शन में सालिक ने निशानेबाजी का अभ्यास करते हुए इस खेल में अपनी प्रतिभा को निखारा। लगातार मेहनत, लगन और बेहतर प्रदर्शन के दम पर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में मेडल हासिल कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। हाल ही में पटियाला में आयोजित प्रतियोगिता में उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है।

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फलावदा। पटियाला में आयोजित राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कस्बा फलावदा निवासी सैयद सालिक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेडल जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनकी इस सफलता से परिवार के लोगों में खुशी का माहौल है। वहीं कस्बे के लोगों ने भी उनकी उपलब्धि पर हर्ष जताते हुए उन्हें बधाई दी।