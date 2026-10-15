Meerut News: महिला का एटीएम कार्ड बदलकर खाते से उड़ाए 30 हजार रुपये

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कंकरखेड़ा। एटीएम से रुपये निकालने गई महिला सुनीता देवी के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि एटीएम में मौजूद एक व्यक्ति ने मदद करने के बहाने महिला का एटीएम कार्ड बदल दिया। इसके बाद उसके खाते से 30 हजार रुपये निकाल लिए।सरधना रोड स्थित ड्रीम सिटी निवासी सुनीता देवी ने कंकरखेड़ा थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि सात अक्तूबर को वह सरधना बाईपास स्थित एचडीएफसी बैंक के एटीएम से रुपये निकालने गई थीं। वहां सर्वर डाउन होने के कारण रुपये नहीं निकल पाए। उन्होंने दोबारा प्रयास किया तो एटीएम में मौजूद एक व्यक्ति उनकी मदद करने लगा। महिला ने उसे मना भी किया, लेकिन वह नहीं माना। इसी दौरान आरोपी ने धोखे से उनका एटीएम कार्ड बदल दिया। महिला को इसकी भनक तक नहीं लगी और वह घर लौट आईं। कुछ देर बाद महिला के पति के मोबाइल पर 30 हजार रुपये कटने का मैसेज आया। इसके बाद उन्हें एटीएम कार्ड बदलकर खाते से रकम निकाले जाने का शक हुआ। सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। जल्द आरोपी को पकड़ लिया जाएगा।