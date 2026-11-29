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संवाद न्यूज एजेंसीसरधना। तहसील रोड पर डंपिंग ग्राउंड के पास कार सवार युवकों की स्टंटबाजी से यातायात प्रभावित हो गया। युवकों ने चलती कार से बाहर लटकने और छत पर बैठने का प्रयास कर जोखिम भरी हरकतें कीं। इससे सड़क पर वाहनों की कतार लग गई और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रविवार को घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस से कार्रवाई की मांग उठने लगी है।वायरल वीडियो में कार के भीतर तेज आवाज में गाना बजता सुनाई दे रहा है। कार सवार युवक हुड़दंग करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान एक युवक कार के दरवाजे से बाहर लटक रहा है, जबकि दूसरा कार की छत पर बैठने का प्रयास करता दिखाई दे रहा है। युवकों की इस हरकत से सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों को भी परेशानी हुई और काफी देर यातायात बाधित रहा। सार्वजनिक सड़क पर इस तरह की स्टंटबाजी से हादसे का खतरा बना रहता है। युवकों की हरकतों से उनकी जान के साथ अन्य राहगीरों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। वीडियो वायरल होने के बाद संबंधित युवकों की पहचान कर कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही है।सीओ शिव ठाकुर ने बताया कि मामला अभी उनके संज्ञान में नहीं है। पुलिस को मौके पर भेजकर जांच कराई जाएगी। वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर युवकों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।