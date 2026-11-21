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हस्तिनापुर। ऐतिहासिक मखदूमपुर गंगा मेले में शनिवार को समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हवन-यज्ञ किया। प्रदेश सचिव रुद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में सपा नेताओं ने क्षेत्र की सुख-समृद्धि और शांति के लिए आहुतियां दीं। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष कर्मवीर गुमी भी मौजूद रहे। हवन के बाद रुद्र प्रताप सिंह और कर्मवीर गुमी ने मेला स्थल व गंगा घाटों का जायजा लिया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर श्रद्धालुओं की सुविधाओं से जुड़े मुद्दे उठाए। रुद्र प्रताप सिंह ने घाटों पर सुरक्षा, व्यवस्था, पर्याप्त प्रकाश और साफ-सफाई की मांग की। उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। साथ ही मां गंगा की स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम करने को कहा। इस मौके पर सपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और क्षेत्र के लोग उपस्थित थे।