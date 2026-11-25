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सरूरपुर। विकास खंड सरूरपुर खुर्द में बुधवार को उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के ब्लॉक पदाधिकारियों का द्विवार्षिक चुनाव निर्विरोध संपन्न हुआ। इस चुनाव में सोनू को ब्लॉक अध्यक्ष चुना गया। कपिल कुमार को ब्लॉक महामंत्री और अरुण कुमार को कोषाध्यक्ष पद मिला। ओमप्रकाश को ब्लॉक संगठन मंत्री सहित अन्य पदों पर भी निर्विरोध निर्वाचन हुआ। बुधवार को ब्लॉक अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, संगठन मंत्री और संरक्षक पदों के लिए प्रक्रिया पूरी हुई। सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन के बाद संगठन के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने नवनिर्वाचित सदस्यों का स्वागत किया। चुनाव प्रक्रिया चुनाव अधिकारी नरेंद्र भाराला की देखरेख में संपन्न हुई। इस मौके पर जिला महामंत्री अमरेंद्र कुमार, जिला कोषाध्यक्ष जितेंद्र कुमार और जिला संगठन मंत्री मनोज कुमार उपस्थित थे। ब्लॉक अध्यक्ष राहुल कुमार रोहटा सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे।