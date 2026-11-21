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रोहटा। विधानसभा क्षेत्र के गांव सिंधावली और नारंगपुर में नवनिर्मित सड़कों का शनिवार को विधायक हाजी गुलाम मोहम्मद ने उद्घाटन किया। दोनों गांवों में कुल 23.75 लाख रुपये की लागत से सड़कें तैयार कराई गई हैं। लंबे समय से आवागमन में सुविधा की जरूरत महसूस कर रहे ग्रामीणों ने निर्माण कार्य पूरा होने पर खुशी जताई।विधायक ने सबसे पहले सिंधावली गांव पहुंचकर तालाब से मुनफिकार के मकान तक 8.28 लाख रुपये की लागत से बनाई गई सड़क का उद्घाटन किया। नारंगपुर में हरिजन मंदिर से राकेश के मकान तक 15.47 लाख रुपये की लागत से तैयार सड़क ग्रामीणों को समर्पित की। विधायक हाजी गुलाम मोहम्मद ने कहा कि गांवों में आवागमन के साधनों को बेहतर बनाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है।सिंधावली में दाऊद नेताजी, शहादत, कुंवर नजाकत, अफजल प्रधान, नफीस, इरफान, राहत मुखिया, चांद मुखिया और मसल्लाह मौजूद रहे। वहीं नारंगपुर में सलीम प्रधान, विपिन त्यागी, ईश्वर दयाल, मुकेश शर्मा, अली मोहम्मद, वीरपाल प्रधान, बृजभूषण और मास्टर जी सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे।