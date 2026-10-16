शामली: गन्ने का भाव 500 रुपये करने की मांग, कलेक्ट्रेट पर किसानों का धरना-प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी

बिजली बिलों की समस्याएं दूर करने की मांग

किसानों ने बिजली बिलों से जुड़ी समस्याओं का समाधान कराने की मांग भी रखी। उनका कहना था कि बिजली बिलों को लेकर आ रही परेशानियों का निस्तारण किया जाना चाहिए, ताकि किसानों को राहत मिल सके।



इसके साथ ही आवारा पशुओं से फसलों को हो रहे नुकसान का मुद्दा भी धरने में उठाया गया। किसानों ने कहा कि खेतों में घुसने वाले आवारा पशु फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे उनकी मेहनत और लागत पर असर पड़ता है। उन्होंने प्रशासन से इस समस्या पर प्रभावी रोक लगाने की मांग की।



किसानों ने समस्याओं के प्राथमिकता से निस्तारण की अपील की

धरने में भारतीय किसान यूनियन (अराजनीतिक) के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने गन्ने का उचित मूल्य, फसल नुकसान का मुआवजा, बिजली बिलों की समस्याओं का समाधान और आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए।



किसानों ने प्रशासन से मांग की कि उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाए और उनके समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।