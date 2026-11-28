मेरठ। प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर बालक हॉकी प्रतियोगिता के लिए मेरठ मंडल की टीम घोषित कर दी गई है। मंडल से 16 खिलाड़ियों का चयन मुख्य टीम में किया गया है जबकि तीन खिलाड़ियों को रिजर्व में रखा गया है। यह आयोजन एक से छह दिसंबर तक झांसी स्थित मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया जाएगा। टीम में मेरठ के खिलाड़ियों का दबदबा रहा है। इसके अलावा बुलंदशहर और गाजियाबाद के खिलाड़ियों को भी जगह मिली है।टीम के चयन को सुबह 11 बजे से कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में मंडलीय ट्रायल हुए। इस दौरान मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर से हॉकी खिलाड़ियों ने ट्रायल में हिस्सा लिया। ट्रायल के बाद मुख्य टीम में मेरठ से राघव, सागर, अरमान मेवाती, सुमित, अंश, तुषांत, वंश, जाहिद, आमिर, अफ्फान, ओम नारायण, अबूबकर और अब्दुल अहद का चयन हुआ है। बुलंदशहर से सोहित और सन्नी तथा गाजियाबाद से कृष्णा को टीम में जगह मिली है। वहीं रिजर्व खिलाड़ियों में गाजियाबाद के आदित्य और मेरठ के उज्ज्वल व अब्दुल समद को शामिल किया गया है। टीम मैनेजर यशा वर्मा को बनाया गया है। मेरठ मंडल की टीम प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के लिए मैदान में उतरेगी।