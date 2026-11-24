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दौराला। भाजपा के संगठनात्मक नेतृत्व ने संजय प्रधान जाटव को भाजपा अनुसूचित मोर्चा मेरठ में जिला महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है। नियुक्ति पर संजय प्रधान ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय नेतृत्व, जिला नेतृत्व और अनुसूचित मोर्चे के वरिष्ठ पदाधिकारियों का आभार जताया। संजय प्रधान जाटव ने कहा कि संगठन की ओर से दी गई जिम्मेदारी उनके लिए केवल पद नहीं, बल्कि समाज और संगठन की सेवा करने का संकल्प है। वह वरिष्ठ नेताओं के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। साथ ही पार्टी की विचारधारा और नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे।