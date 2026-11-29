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संवाद न्यूज एजेंसीहस्तिनापुर। कस्बे के पोस्ट ऑफिस चौराहे से वन विभाग कार्यालय के बाहर होते हुए मनोहरपुर कॉलोनी को जाने वाले मुख्य मार्ग का निर्माण कार्य छह माह बाद भी पूरा नहीं हो सका है। लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़क निर्माण शुरू कराए जाने के बाद सड़क पर पत्थरों की एक लेयर डालकर काम अधूरा छोड़ दिया गया। अधूरी पड़ी सड़क अब कॉलोनीवासियों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। सड़क पर बिखरे पत्थरों के कारण आए दिन राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।कॉलोनीवासियों धर्मेंद्र कुमार, कोशिंदर, मनोज, पप्पू कश्यप, मनीष कुमार, हरवीर आदि का कहना है कि सड़क निर्माण पूरा कराने के लिए कई बार स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। सड़क पर पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। दोपहिया वाहन चालकों को भी संभलकर निकलना पड़ता है। वहीं, स्कूली बच्चों को रोजाना इसी रास्ते से आवागमन करना पड़ता है, जिससे अभिभावक भी चिंतित हैं।कॉलोनी निवासी भाकियू संघर्ष मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष बृजमोहन ने बताया कि छह माह से सड़क पर पत्थरों की लेयर डालकर निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है। सड़क पर चलते हुए कॉलोनी के लोग चोटिल हो रहे हैं। अधिकारियों से शिकायत के बावजूद निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द सड़क का निर्माण पूरा नहीं कराया गया तो कॉलोनीवासी आंदोलन करने के साथ धरना-प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।बयान...सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जल्द ही निर्माण कार्य पूरा करा लिया जाएगा। -सत्येंद्र कुमार, एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी