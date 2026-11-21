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फोटो समाचारसंवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। आबूलेन स्थित रोलिंग स्टोंस स्नूकर क्लब में ओपन इंडिया स्नूकर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता सीनियर और जूनियर वर्ग में हुई। इसमें जूनियर वर्ग में राहत अली ने बाजी मारी। सीनियर वर्ग में विकास, बिलाल समेत कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया।आयोजक व क्लब संचालक निशांत यादव ने बताया कि प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग में 25 और सीनियर वर्ग में 16 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान खिलाड़ियों ने एक से बढ़कर एक प्रदर्शन किया। जूनियर वर्ग में 25 खिलाड़ियों में से राहत अली और औसफ बिन अरशन ने फाइनल में जगह बनाई। दोनों खिलाड़ियों के बीच हुए फाइनल मैच में राहत अली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 30 अंक की लीड प्राप्त कर मुकाबला जीता और जूनियर वर्ग की ट्रॉफी पर कब्जा किया।सीनियर वर्ग में विकास यादव, बिलाल कुरैशी, स्पर्श रस्तोगी, प्रतीक गौतम ने क्वार्टरफाइनल मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। विकास यादव ने इस दौरान शानदार खेल दिखाया और सभी को आकर्षित किया। निशांत ने बताया कि देर रात तक सीनियर वर्ग के सेमीफाइनल-फाइनल मुकाबलों का आयोजन किया जाता रहा।