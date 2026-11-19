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संवाद न्यूज एजेंसीहस्तिनापुर। ऐतिहासिक नगरी के प्राचीन बूढ़ी गंगा घाट पर लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेले की तैयारियां युद्धस्तर पर चल रही हैं। नगर पंचायत की ओर से आयोजित होने वाले तीन दिवसीय मेले में अब धीरे-धीरे रौनक बढ़ने लगी है। मेले में दुकानें लगाने के लिए दुकानदारों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। बृहस्पतिवार को सैकड़ों दुकानदारों ने मेला स्थल पर पहुंचकर अपनी जगह चिह्नित की और दुकानें सजाने का काम शुरू कर दिया।कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होने वाले इस मेले का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। हर वर्ष यहां लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान और पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं। मेले में हिंदू धर्म के साथ जैन समाज के लोगों की भी विशेष आस्था रहती है। प्राचीन दिगंबर जैन बड़े मंदिर में इस अवसर पर विशेष धार्मिक अनुष्ठान और पूजा-अर्चना की जाती है। पूर्णिमा के दिन मंदिर से भव्य रथयात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में जैन श्रद्धालु शामिल होंगे।वहीं, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 23 नवंबर की शाम श्रद्धालु बूढ़ी गंगा घाट पर दीपदान करेंगे। इसके बाद शुक्रवार सुबह गंगा स्नान और पूजा-अर्चना कर श्रद्धालुओं के घर लौटने का सिलसिला शुरू होगा। 24 नवंबर को मेले में सबसे अधिक भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। इसके बाद 25 नवंबर को आसपास के गांवों और क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग मेले में पहुंचेंगे।मेला स्थल पर दुकानें, झूले, खिलौने, खानपान और अन्य मनोरंजन के साधन जुटने लगे हैं। दुकानदारों के पहुंचने से मेले की रौनक बढ़ने लगी है। अगले दो दिनों में दुकानें और झूले पूरी तरह सजने के साथ ही मेला स्थल पर चहल-पहल और बढ़ जाएगी। ऐतिहासिक एवं पौराणिक नगरी में आयोजित होने वाले इस मेले से लाखों लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है।