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संवाद न्यूज एजेंसीमवाना। श्री गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में नगर में श्रद्धा और उल्लास के साथ प्रभात फेरी और भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। इसमें पंजाबी समाज के लोगों और श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सतनाम वाहेगुरु और बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के जयकारों से नगर का वातावरण भक्तिमय हो गया।प्रभात फेरी का शुभारंभ श्री गुरुद्वारा साहिब से हुआ। फेरी थाना तिराहा, मोहल्ला हीरालाल, रामबाग, आकांक्षा कॉलोनी और नालंदा कॉलोनी से होकर गुजरी। श्रद्धालु गुरुवाणी का गायन करते हुए और गुरु नानक देव के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। प्रभात फेरी वापस गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर संपन्न हुई। इसके बाद भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। हाथों में धर्म ध्वज लिए पंच प्यारों ने नगर कीर्तन की अगुवाई की। उनके पीछे सिख इतिहास और धर्म की गौरवगाथा दर्शाती आकर्षक झांकियां चल रही थीं।नगर कीर्तन गुरुद्वारा साहिब से शुरू होकर थाना तिराहा, मोहल्ला हीरालाल और काबली गेट से होते हुए वापस गुरुद्वारा पहुंचा। मार्ग में श्रद्धालुओं ने जगह-जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इससे पूर्व गुरुद्वारा साहिब में विशेष कीर्तन दरबार सजाया गया। रागी जत्थों ने मधुर गुरुवाणी का गायन कर संगत को निहाल किया। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रभात फेरियों का क्रम आगामी दो दिनों तक जारी रहेगा। प्रकाश पर्व के मुख्य दिन गुरुद्वारा साहिब में गुरु का अटूट लंगर बरताया जाएगा। इस अवसर पर अमन, गौरव मक्कड़, गुर चरण सिंह, दीपक अरोड़ा, कपिल रहेजा, बॉबी अरोड़ा, दर्शन, इंदर अरोड़ा, मनमीत सिंह आदि मौजूद रहे।