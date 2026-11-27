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मेरठ। सीसीएसयू में इतिहास विषय में पीएचडी प्रवेश के लिए अवमुक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 10 और 11 दिसंबर को होंगे। विश्वविद्यालय ने दोनों दिन सुबह 10 बजे अभ्यर्थियों को इतिहास विभाग में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। साक्षात्कार शोध सलाहकार समिति (आरएसी) के समक्ष होंगे।विश्वविद्यालय की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन करने वाले अवमुक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए बुलाया गया है। साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थियों को सभी शैक्षणिक दस्तावेजों की मूल व स्वप्रमाणित प्रतियां, आवेदन फॉर्म, प्रवेश पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा जाति, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगता और नेट/जेआरएफ संबंधी प्रमाण पत्र भी साथ रखने होंगे।अभ्यर्थियों को अपने प्रस्तावित शोध क्षेत्र पर 500 शब्दों का लेख भी प्रस्तुत करना होगा। वहीं, नौकरीपेशा अभ्यर्थियों को नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) और पार्ट-टाइम पीएचडी के आवेदकों को संबंधित योग्यता के दस्तावेज लाने होंगे। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि तय समय पर न पहुंचने वाले अभ्यर्थियों की दावेदारी निरस्त कर दी जाएगी। यह प्रवेश प्रक्रिया शोध अध्यादेश 2022 के नियमों के तहत पूरी होगी।