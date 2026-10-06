Meerut News: पारुल चौधरी ने बच्चों को किया खेलों के प्रति जागरूक

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मेरठ। भारतीय खेल प्राधिकरण व खेल निदेशालय की ओर से खेलो इंडिया मिशन योजना को लेकर स्कूली बच्चों को खेलों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। मंगलवार को खेलो इंडिया कोच गौरव त्यागी ने इकलौता गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को खेल के लाभ बताए। इस दौरान इकलौता की रहने वाली अंतरराष्ट्रीय एथलीट पारुल चौधरी ने भी पहुंचकर बच्चों को खेल के फायदे बताए। इसके द्वारा मिलने वाले लाभ की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खेल में किस प्रकार पदक प्राप्त करने पर लाभ होता है। इस अभियान में प्रफुल त्यागी, रोहित चौधरी, राहुल चौधरी का सहयोग रहा। संवाद