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Meerut News: पारुल चौधरी ने बच्चों को किया खेलों के प्रति जागरूक

Tue, 06 Oct 2026 08:07 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 08:07 PM IST
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Parul Chaudhary raised awareness among children about sports.
इकलौता गांव में बच्चों को खेलों के लाभ बताने पहुंची पारुल चौधरी
मेरठ। भारतीय खेल प्राधिकरण व खेल निदेशालय की ओर से खेलो इंडिया मिशन योजना को लेकर स्कूली बच्चों को खेलों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। मंगलवार को खेलो इंडिया कोच गौरव त्यागी ने इकलौता गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को खेल के लाभ बताए। इस दौरान इकलौता की रहने वाली अंतरराष्ट्रीय एथलीट पारुल चौधरी ने भी पहुंचकर बच्चों को खेल के फायदे बताए। इसके द्वारा मिलने वाले लाभ की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खेल में किस प्रकार पदक प्राप्त करने पर लाभ होता है। इस अभियान में प्रफुल त्यागी, रोहित चौधरी, राहुल चौधरी का सहयोग रहा। संवाद
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