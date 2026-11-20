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सरधना। हर्रा कस्बे में सरकारी नाली पर अवैध कब्जे और उसका पाइप मिट्टी डालकर बंद करने का आरोप लगा है। पीड़ित मोहब्बत ने इस संबंध में एसएसपी और एसडीएम से शिकायत की है। उसने नाली खुलवाने का विरोध करने पर जानलेवा हमले का आरोप भी लगाया है।हर्रा निवासी मोहब्बत पुत्र मुदा ने शुक्रवार को एसडीएम को शिकायत पत्र दिया। उसने बताया कि कस्बे के कई लोगों ने सरकारी नाली को अपनी जमीन में मिलाकर कब्जा कर लिया है। रास्ते में दबे नाली के पाइप को भी बंद कर दिया गया है। यह नाली खेड़ी कलां गांव की सीमा तक जाती है। नाली बंद होने से पानी की निकासी बाधित हो रही है। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बृहस्पतिवार शाम मशीन से मिट्टी डलवाकर नाली का पाइप बंद किया गया।मोहब्बत के विरोध करने पर कुछ लोग लाठी-डंडे, तमंचा और धारदार हथियार लेकर उसके पीछे दौड़े। उसने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। पीड़ित ने एक सभासद और उनके साथियों पर मारपीट कराने का आरोप लगाया है। उसने राजस्व कर्मचारियों पर दबाव बनाने का आरोप भी लगाया। शिकायतकर्ता करीब सात माह से अधिकारियों को शिकायतें दे रहा है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। पीड़ित ने सरकारी नाली को अवैध कब्जे से मुक्त कराने और नामजद लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।