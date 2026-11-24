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रोहटा। रासना स्थित श्री शालिगराम शर्मा परिन्यास परिषद ट्रस्ट और उसके तीनों शिक्षण संस्थानों में मंगलवार को संस्थापक दिवंगत न्यादर सिंह लंबरदार की 120वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर यज्ञ एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को याद किया गया। न्यादर सिंह नंबरदार के प्रपौत्र मयंक त्यागी और उनकी पत्नी आकांक्षा त्यागी यजमान रहे। बरनावा स्थित लाक्षागृह के शास्त्री ने वैदिक मंत्रोच्चार से यज्ञ संपन्न कराया। संस्था के प्रबंधक प्रदीप त्यागी ने दिवंगत न्यादर सिंह के शिक्षा प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान को बताया। उन्होंने कहा कि उनके स्थापित संस्थान आज भी विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे हैं। प्रदीप त्यागी ने उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। इस मौके पर छात्र-छात्राएं, शिक्षक और गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने संस्थापक को श्रद्धांजलि दी।