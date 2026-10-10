Meerut News: गंगानगर में बंद पड़े कैमरे, कैसे हो सुरक्षा

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- फोटो भीगंगानगर। डिवाइडर रोड आईआईएमटी चौराहों पर लगे चार कैमरों के तार कई माह से टूटे हैं। इसके चलते व्यस्त चौराहे पर रिकॉर्डिंग नहीं हा पा रही है। स्थानीय लोगों ने इस पर चिंता व्यक्त की है।गंगानगर डिवाइडर रोड पर आईआईएमटी चौराहे से हर रोज हजारों छात्र, स्थानीय लोग गुजरते हैं। दो साल पहले पुलिस विभाग द्वारा चार कैमरे चौराहे के बीच मॉस्क लाइट के पोल पर लगवाए गए थे। उनका डीवीआर चौराहे पर बनी अस्थायी चौकी के अंदर लगाया गया, परंतु अब पिछले कई माह से तार टूटे हैं। दो सप्ताह पहले ही चौराहे से बीस मीटर की दूरी पर निर्माणाधीन प्लॉट में चोरी हुई। कैमरे बंद होने के चलते फुटेज नहीं मिल सकी।वहीं, गंगानगर में अन्य कई चौराहों पर लगे कैमरों का भी सही से संचालित नहीं हैं। त्योहारों के नजदीक होने के चलते व्यवस्थाओं को लेकर स्थानीय लोगों ने चिंता जताई है। वहीं, सीओ सदर देहात सुधीर सिंह ने बताया कैमरे बंद होने के बारे में जानकारी नहीं हैं। कैमरों को दुरुस्त कराया जाएगा।