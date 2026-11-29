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संवाद न्यूज एजेंसीसरधना। कस्बे के गोमती नगर मोहल्ले में नई पेयजल पाइपलाइन पानी का दबाव नहीं झेल सकी। पुलिया के पास हाल ही में बिछाई गई पाइपलाइन जलापूर्ति शुरू होते ही फट गई। इससे गोमती नगर समेत आसपास के कई मोहल्लों में पानी की सप्लाई बाधित हो गई। पाइपलाइन टूटने से सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई और हजारों लीटर पानी बहकर नाले में चला गया।स्थानीय लोगों के अनुसार, पाइपलाइन बिछाने का काम कुछ घंटे पहले ही पूरा किया गया था। इसके बाद जलापूर्ति शुरू होते ही पाइपलाइन फट गई। पानी सड़क पर फैलने से आसपास के क्षेत्र में भी परेशानी हुई। घटना के बाद कई मोहल्लों की जलापूर्ति ठप हो गई, जिससे लोगों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ा। करीब 10 घंटे तक सप्लाई बाधित रहने के बाद रविवार दोपहर 12 बजे नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत शुरू कराई।नगर पालिका चेयरपर्सन सबीला बेगम ने बताया कि पाइपलाइन की मरम्मत कर जल्द जलापूर्ति सुचारु कराई जाएगी। प्रभावित मोहल्लों में लोगों की पेयजल समस्या दूर करने के लिए टैंकरों से पानी पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जल निगम की टीम को अवगत कराया गया है।