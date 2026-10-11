Meerut News: एनएएस काॅलेज के बॉक्सरों ने पदक जीते

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मेरठ। दो दिवसीय अंतर महाविद्यालय महिला और पुरुष बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन 9 व 10 अक्तूबर को एसपीजी कालेज बागपत में किया गया। प्रतियोगिता में एनएएस कालेज के बॉक्सरों ने शानदार प्रदर्शन किया। इसमें छात्र रचित गिरी ने 70 किलोग्राम में, मंजीत ने 85, देव ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। हनी ने 55 किलोग्राम में, दिव्या और महक ने रजत पदक जीता। प्रतियोगिता में एनएएस की टीम दूसरे स्थान पर रही। संवाद