Meerut News: मवाना रोड पर चलती बाइक में लगी आग, युवक ने कूदकर जान बचाई

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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में मवाना रोड पर रविवार दोपहर चलती बाइक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते बाइक आग का गोला बन गई। युवक रेलवे रोड निवासी असद अब्बास ने किसी तरह बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई। आग की लपटें उठती देख सड़क पर अफरातफरी मच गई और सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।रेलवे रोड निवासी असद अब्बास ने बताया कि वह रविवार को अपने परिचित से मिलने के लिए मवाना रोड की ओर आए थे। बताया गया कि परिचित से मिलने के बाद वह बाइक से लौट रहे थे। इसी दौरान अचानक बाइक में शाॅर्ट सर्किट के साथ चिंगारी उठी। कुछ ही सेकेंड में बाइक में आग लग गई। बाइक में आग लगते ही असद ने कूदकर अपनी जान बचाई।सड़क पर दोनों तरफ वाहनों की रफ्तार थम गई। राहगीर बाइक में लगी आग का वीडियो बनाने लगे, जिससे कुछ देर तक जाम की स्थिति बनी रही। बाइक में आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर कुछ ही देर में वायरल हो गया। सीओ सिविल लाइन दीक्षा भौरिया ने बताया कि बाइक मेंं आग लगने का कारण पता किया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंच गई थी।