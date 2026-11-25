विज्ञापन

मवाना (मेरठ)। गांव जंधेड़ी से पहले चौराहे पर तेज रफ्तार कार ने बाइक में सामने से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। मामले में मृतक के भाई ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।गांव कटिया, थाना ककरोली, जिला मुजफ्फरनगर निवासी दीपक कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि मंगलवार दोपहर करीब 1:30 बजे उनके भाई देवेंद्र सिंह नागर, अपनी पत्नी सुंदरी के साथ अपने चचेरे भाई अनिकेत की बाइक से गांव जंधेड़ी स्थित घर जा रहे थे।जंधेड़ी गांव से पहले चौराहे पर नाले के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार व लापरवाह कार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में देवेंद्र सिंह नागर और उनकी पत्नी सुंदरी घायल हो गई। ग्रामीणों की मदद से घायल दंपती को मेरठ स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान देवेंद्र सिंह नागर की मौत हो गई। वहीं घायल सुंदरी का मवाना स्थित नर्सिंग होम में उपचार जारी है। बुधवार को पीड़ित पक्ष ने थाने में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।