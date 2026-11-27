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सरधना। मोहल्ला भाटवाड़ा में घर के पास नशा करने वाले युवकों का विरोध करना एक परिवार को भारी पड़ रहा है। युवकों ने मां-बेटे को गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। भाजपा नेता बिरजू सैनी ने पुलिस को तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि कुछ युवक उनके घर के पास मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। बिरजू सैनी और उनकी मां ने जब उन्हें रोका, तो युवकों ने अभद्रता की। युवकों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। बिरजू सैनी टीम मोदी सपोर्टर संघ के मेरठ जिला प्रभारी और मुख्य प्रवक्ता हैं। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सीओ आशुतोष कुमार ने तहरीर के आधार पर जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।