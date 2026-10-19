मिशन 2027: वेस्ट यूपी के इन मुद्दों पर भाजपा की नजर, पलायन को फिर देगी धार, बूथ स्तर पर जीत की तैयारी

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यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में भाजपा सुरक्षा, सुशासन और विकास के मुद्दों पर जोर दे रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पलायन के मुद्दे और बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने पर फोकस है।

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। सत्ता की हैट्रिक के लक्ष्य के साथ पार्टी सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, विकास और सामाजिक समीकरणों को प्रमुखता दे रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व्यापारियों के पलायन के मुद्दे को फिर से धार देने के साथ बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने की तैयारी है। विज्ञापन



पश्चिम यूपी में पलायन और सुरक्षा का मुद्दा फिर केंद्र में

राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व्यापारियों के पलायन का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। भाजपा अपनी रणनीति के तहत यह संदेश देने में जुटी है कि उसके शासनकाल में अपराधियों और भू-माफियाओं पर सख्ती की गई है। पार्टी कानून-व्यवस्था और आम लोगों की सुरक्षा को अपनी प्रमुख उपलब्धियों के रूप में जनता के बीच रख रही है। विज्ञापन

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विकास और जातीय समीकरणों पर भी जोर

सुरक्षा के साथ बुनियादी ढांचे के विकास, एक्सप्रेसवे, औद्योगिक गलियारों और जनकल्याणकारी योजनाओं को भी चुनावी एजेंडे में प्रमुखता दी जा रही है। वहीं, जातीय समीकरणों को साधने के लिए पार्टी में लगातार मंथन चल रहा है। विपक्ष की लामबंदी का मुकाबला करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग और विभिन्न वर्गों के बीच क्षेत्रीय संतुलन बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है।





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