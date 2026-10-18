मेरठ: मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर घर लौट रही महिला की ट्रेन से कटकर मौत, परिजनों में मची चीख-पुकार

परतापुर थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां शनि देव मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रसाद चढ़ाकर लौट रही महिला की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना 4सी पुलिस चौकी के पीछे हुई। मूल रूप से खूनशेरपुर की रहने वाली महिला के साथ हुए इस हादसे से पूरे परिवार में कोहराम मच गया है।

विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, मृतका देर शाम परतापुर स्थित शनि देव मंदिर में माथा टेकने गई थीं। मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के बाद जब वह वापस घर लौट रही थीं, तो रेलवे ट्रैक पार करते समय यह भयानक हादसा हो गया। अचानक ट्रेन आ जाने के कारण उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला और वह उसकी चपेट में आ गईं। इस हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई।परिजनों का रो-रोकर बुरा हालघटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। वहीं, इस अचानक हुई अनहोनी की खबर जैसे ही मृतका के परिवार और उनके पैतृक गांव खूनशेरपुर पहुंची, परिजनों में चीख-पुकार मच गई। इस मर्मस्पर्शी हादसे से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है।