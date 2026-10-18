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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut: Woman returning home after offering 'prasad' at a temple dies after being run over by a train

मेरठ: मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर घर लौट रही महिला की ट्रेन से कटकर मौत, परिजनों में मची चीख-पुकार

Sun, 18 Oct 2026 11:26 AM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Sun, 18 Oct 2026 11:26 AM IST
सार

परतापुर में शनि देव मंदिर में पूजा करने के बाद महिला वापस लौट रही थी। 4सी पुलिस चौकी के पीछे स्थित रेलवे ट्रैक पर दर्दनाक घटना हो गई। पुलिस ने आकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 

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Meerut: Woman returning home after offering 'prasad' at a temple dies after being run over by a train
मृतका का फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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परतापुर थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां शनि देव मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रसाद चढ़ाकर लौट रही महिला की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना 4सी पुलिस चौकी के पीछे हुई। मूल रूप से खूनशेरपुर की रहने वाली महिला के साथ हुए इस हादसे से पूरे परिवार में कोहराम मच गया है।

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जानकारी के अनुसार, मृतका देर शाम परतापुर स्थित शनि देव मंदिर में माथा टेकने गई थीं। मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के बाद जब वह वापस घर लौट रही थीं, तो रेलवे ट्रैक पार करते समय यह भयानक हादसा हो गया। अचानक ट्रेन आ जाने के कारण उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला और वह उसकी चपेट में आ गईं। इस हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
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परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। वहीं, इस अचानक हुई अनहोनी की खबर जैसे ही मृतका के परिवार और उनके पैतृक गांव खूनशेरपुर पहुंची, परिजनों में चीख-पुकार मच गई। इस मर्मस्पर्शी हादसे से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है।

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