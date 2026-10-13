मेरठ हादसा: चार साल की मन्नतों के बाद मिला था बेटा, 8 दिन बाद मां-बेटे की ट्रक से कुचलकर मौत; पिता बेसुध

गुस्साए ग्रामीणों ने लगाया जाम, एंबुलेंस में तोड़फोड़

हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने लावड़-मसूरी मार्ग पर जाम लगा दिया। पुलिस जब शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के लिए एंबुलेंस लेकर पहुंची तो भीड़ ने उसमें तोड़फोड़ कर दी। इस दौरान पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। जाम और तनाव की सूचना पर सरधना विधायक अतुल प्रधान और पूर्व विधायक संगीत सोम मौके पर पहुंचे।



विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि ऐसे दुखद हादसे में पीड़ित परिवार को केवल आश्वासन देने के बजाय मौके पर ही मदद मिलनी चाहिए थी। उन्होंने अधिकारियों के मौके पर नहीं पहुंचने पर भी सवाल उठाए। परिजनों ने नवजात का पोस्टमार्टम नहीं कराने की मांग की, जिस पर अतुल प्रधान ने अधिकारियों से बात करने का आश्वासन दिया।



पूर्व विधायक संगीत सोम ने पीड़ित परिवार को मिल में नौकरी दिलाने, सरकार की ओर से पांच लाख रुपये का मुआवजा दिलाने और अपनी ओर से भी आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने जाम खोल दिया।



चालक हिरासत में, तहरीर का इंतजार

सीओ सदर देहात सुधीर सिंह ने बताया कि मामले में फिलहाल कोई तहरीर नहीं मिली है। आरोपी ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए आवश्यक जानकारी जुटा रही है।