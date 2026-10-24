गिरफ्तार: कुत्ते के विवाद में बुजुर्ग महिला की ईंट से कूचकर हत्या, पुलिस से बचने को कटाए बाल और दाढ़ी

पहचान छिपाकर हरिद्वार भागने की तैयारी

सीओ कैंट संजय कुमार गुप्ता के मुताबिक, पुलिस ने मुख्य आरोपी संदीप को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने बाल और दाढ़ी कटवा ली थी और हरिद्वार भागने की तैयारी कर रहा था।



पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल की गई ईंट और बाइक बरामद की है। मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।



अन्य आरोपियों की तलाश जारी

सीओ कैंट के अनुसार, मामले में दूसरे आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जबकि शेष आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस घटना के कारणों और सभी आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है।