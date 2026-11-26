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मिल के वरिष्ठ महाप्रबंधक (गन्ना एवं प्रशासन) प्रमोद कुमार बालियान ने बताया कि मिल ने 6 नवंबर से अपना पेराई सत्र शुरू किया था और 25 नवंबर तक कुल 21.45 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई की जा चुकी है। उन्होंने क्षेत्र के किसानों से अपील की कि वे शासन की सट्टा नीति के तहत निर्धारित हाड़ों पर शुद्ध वजन के अनुसार ही गन्ने की आपूर्ति करें। एसएमएस पर्ची मिलने पर ही गन्ने की कटाई करें और मिल को साफ-ताजा, जड़, पत्ती, अगोला व हरा जूना रहित गन्ना दें।

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मवाना। मवाना चीनी मिल ने पेराई सत्र 2026-27 में 16 से 20 नवंबर तक खरीदे गए गन्ने के मूल्य का भुगतान कर दिया है। मिल प्रशासन की ओर से 24.15 करोड़ रुपये की धनराशि संबंधित किसानों के बैंक खातों में भेज दी गई है।