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Meerut News: मानवेंद्र सिंह बने सदर थानाध्यक्ष, दरोगाओं के कार्यक्षेत्र बदले

Sat, 10 Oct 2026 11:30 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 11:30 PM IST
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Manvendra Singh becomes Sadar Station House Officer.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मेरठ। जिले में पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने कई निरीक्षकों और उपनिरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया गया है। इस फेरबदल में 23 पुलिसकर्मियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। कंकरखेड़ा की हाईवे चौकी प्रभारी मानवेंद्र सिंह को सदर बाजार थानाध्यक्ष बनाया है। 21 चौकी प्रभारियों को दूसरे थानों में भेजा गया है, जबकि मोहित सक्सेना को पुलिस लाइन भेजा गया है। सदर बाजार थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा को सम्मन सेल प्रभारी बनाया है।

एसएसपी ने बताया कि दरोगा लाला राम शर्मा को कांवड़ सेल से एसएसआई सरूरपुर, अशोक कुमार चौकी प्रभारी हाईवे, विपिन कुमार पांडेय थाना सिविल लाइन, विनय कुमार प्रभारी चौकी खड़ौली , मुन्नेश सिंह प्रभारी चौकी सकौती, महाराज सिंह प्रभारी चौकी फफूंडा, दिलीप सिंह सेंगर चौकी प्रभारी मंडी , प्रमोद कुमार चौक एसएसआई मेडिकल, अजब सिंह चौकी प्रभारी अंबेडकर चौक, आकाश मीणा चौकी प्रभारी जैदी फार्म, पुनीत पांडे थाना लोहिया नगर, हिमांशु मलिक चौकी प्रभारी इस्लामाबाद, योगेश कुमार प्रभारी चौकी लोटी, मोहित सक्सेना पुलिस लाइन, आरती चौधरी थाना रेलवे रोड मिशन शक्ति केंद्र प्रभारी, दिव्या चौधरी एसएसपी ऑफिस में तैनात करने का आदेश दिया गया है। इंस्पेक्टर प्रतिभा सिंह को भावनपुर थाने में इंस्पेक्टर अपराध बनाया है।
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