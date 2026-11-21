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खरखौदा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनोज त्यागी को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने राष्ट्रीय सचिव एवं प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी है। शनिवार को कस्बे में पूर्व पीसीसी सदस्य हरिओम त्यागी के आवास पर ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस कमेटी ने उनके स्वागत में कार्यक्रम आयोजित किया।कार्यकर्ताओं ने मनोज त्यागी का फूलमालाओं से स्वागत कर उन्हें बधाई दी। अध्यक्षता जयप्रकाश त्यागी और संचालन अरुण त्यागी ने किया। मुख्य अतिथि मनोज त्यागी ने कहा कि राहुल गांधी देशभर में वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी किसान, नौजवान, दलित, वंचित और शोषित वर्ग की आवाज उठा रहे हैं। त्यागी ने विश्वास जताया कि कांग्रेस के संघर्ष से सत्ता परिवर्तन होगा और समाज में खुशहाली आएगी।कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गौरव भाटी और ओमपाल सिंह हूण ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूती से लड़ाने का आह्वान किया। योगी जाटव और मनिंदर सूद वाल्मीकि ने कहा कि सरकारें हिंदू-मुस्लिम राजनीति से जनता को गुमराह कर रही हैं, जबकि राहुल गांधी भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। पूर्व पीसीसी सदस्य हरिओम त्यागी और ब्लॉक अध्यक्ष नवीन गुर्जर ने किठौर विधानसभा में कांग्रेस संगठन मजबूत करने की अपील की।इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष जगदीश शर्मा, नवीन गुर्जर खानपुर, रामकुमार त्यागी, नगर अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, अरुण त्यागी बनवारीपुर, सोनू त्यागी, तय्यूब मेवाती, दयाचंद जाटव और कुलदीप आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।