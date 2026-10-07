Meerut News: महिला से छेड़छाड़ करने पर नशेड़ी को लोगों ने पकड़कर पीटा

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कंकरखेड़ा। सरधना रोड पर मंगलवार देर शाम शराबी ने महिला से छेड़छाड़ की। लोगों ने आरोपी को जमकर पीटा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस आरोपी को लेकर थाने आ गई।गणपति विहार कॉलोनी के सामने हाईवे किनारे एक महिला मंगलवार शाम अपने बच्चे के साथ घूम रही थी। आरोप है कि आरोपी शराब के नशे में महिला के पास पहुंचा। आरोपी ने महिला पर अश्लील टिपण्णी कर दी। महिला ने विरोध किया तो आरोपी मारपीट पर उतारू हो गया। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोगों और राहगीरों ने आरोपी को पकड़ लिया। पिटाई करके उसे पुलिस को सौंप दिया। सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि आरोपी को मेडिकल कराया जा रहा है। वह अपना नाम भी नहीं बता पा रहा है। प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।