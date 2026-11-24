विज्ञापन

विधिक शोध और प्रभावी लेखन के लिए मिला सम्मानसंवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। अंतरराष्ट्रीय मंच पर मेरठ कॉलेज के विधि विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित 10वीं एसके पुरी मेमोरियल अंतरराष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता में कॉलेज की पांच सदस्यीय टीम ने बेस्ट मेमोरियल अवॉर्ड हासिल कर गौरव बढ़ाया।विद्यार्थियों को इस उपलब्धि पर ट्रॉफी के साथ 20 हजार रुपये की पुरस्कार राशि भी प्रदान की गई। प्रतियोगिता का आयोजन दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय के लॉ सेंटर की मूट कोर्ट सोसाइटी की ओर से नई दिल्ली में किया गया। मेरठ कॉलेज की टीम में मानसी पाल, शुभम राय, लक्ष्मी चौधरी, आकांक्षा शर्मा और अनु शामिल रहीं। प्रतियोगिता के पहले दिन प्रारंभिक चरण में टीम ने अभियोजन पक्ष की ओर से अपने तर्क प्रस्तुत किए और सफलता हासिल की। दूसरे प्रारंभिक चरण में पीड़ित पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हुए विद्यार्थियों ने तथ्यों, विधिक प्रावधानों और तार्किक विश्लेषण के आधार पर प्रभावी पक्ष रखा। टीम को बेस्ट मेमोरियल अवॉर्ड मिलना उनकी विधिक शोध क्षमता, कानूनी लेखन और विषय की गहरी समझ का प्रमाण है।विधि विभाग के प्रो. अनुराग सिंह ने कहा कि मूट कोर्ट प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों को वास्तविक न्यायालयीन प्रक्रिया से परिचित कराने के साथ उनमें तर्क क्षमता, आत्मविश्वास और व्यावहारिक कानूनी समझ विकसित करती हैं। यह उपलब्धि विद्यार्थियों की मेहनत और अनुशासित तैयारी का परिणाम है। विद्यार्थियों ने सफलता का श्रेय प्राचार्य प्रो. नीरज कुमार, विधि विभागाध्यक्ष प्रवीण दुबलिश, प्रो. आरके उपाध्याय, प्रो. अनुराग सिंह और डॉ. जितेंद्र सिंह यादव के मार्गदर्शन को दिया। महाविद्यालय परिवार ने टीम को बधाई देते हुए इसे संस्थान के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया।