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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। एनएएस कॉलेज के वाणिज्य विभाग की ओर से बुधवार को चार दिवसीय खेल सप्ताह का भव्य शुभारंभ हुआ। पहले दिन रस्साकशी और बैडमिंटन प्रतियोगिताओं में छात्र-छात्राओं ने अपनी ताकत, तालमेल और खेल कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। रस्साकशी के महिला वर्ग में ज्वाला टीम ने बाजी मारी, जबकि पुरुष वर्ग में हरियाणा हंटर्स टीम विजेता रही। बैडमिंटन के महिला वर्ग में मनसबी और प्रियंशी शर्मा की जोड़ी ने खिताब जीता। वहीं पुरुष वर्ग में मुनीश और दिव्य विजेता बने।चार दिवसीय खेल सप्ताह का उद्घाटन प्रबंध समिति के सदस्य पंकज शर्मा और कॉलेज के प्राचार्य प्रो. मनोज कुमार अग्रवाल ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ खेल भी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहद जरूरी हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को खेल गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया।कार्यक्रम में प्रो. चिन्मयी चतुर्वेदी, डॉ. देवेश टंडन, डॉ. पंकज शर्मा, प्रो. ललिता यादव, डॉ. संदीप कुमार, डॉ. शिवा भारद्वाज और डॉ. राघवेन्द्र भारद्वाज सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे।आज होंगे एथलेटिक्स और शतरंज के मुकाबलेखेल सप्ताह के दूसरे दिन बृहस्पतिवार को एथलेटिक्स, शतरंज समेत कई खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। 28 नवंबर को खेल सप्ताह का समापन होगा। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सहयोग और खेल भावना को बढ़ावा देना है।यह बोले खिलाड़ीखेल विद्यार्थियों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। खेलों से शारीरिक मजबूती के साथ मानसिक विकास भी होता है। -अनमोल कांसल, बीकॉमपढ़ाई के साथ खेलों में भागीदारी भी जरूरी है। खेलों से अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित होती है। -खुशी नंदा, एमए प्रथम वर्षखेल प्रतियोगिताओं से विद्यार्थियों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है। - विदुषी, बीबीए तृतीय सेमेस्टर