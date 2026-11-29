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जायरीन की सुविधा के लिए मेले में विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं। धार्मिक गतिविधियों के साथ मनोरंजन और खरीदारी के लिए स्टॉल लगाए गए हैं। सरपरस्तों ने कहा कि ऐसे आयोजन सांप्रदायिक सौहार्द मजबूत करते हैं। कार्यक्रम में पूर्व चेयरमैन सैयद महाराजुद्दीन उपस्थित थे। पूर्व चेयरपर्सन पुत्र सैयद ईसा भी वहां मौजूद रहे। पूर्व चेयरमैन शफीक मिर्जा ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मेलासदर नफीस राजा अंसारी और नायब सदर नईम अनवर शामिल थे। इसके अलावा नायब मिर्जा, जकवान और रईसुद्दीन कस्सार आदि लोग भी उपस्थित रहे।

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फलावदा। कस्बे में हजरत कुतुब शाह जमालुद्दीन की याद में सालाना मेला उर्स का शुभारंभ हुआ है। मेले का उद्घाटन सरपरस्तों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। उद्घाटन के साथ ही मेले में रौनक बढ़नी शुरू हो गई है। क्षेत्र में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। यह ऐतिहासिक मेला आपसी भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक है। दूर-दराज के क्षेत्रों से जायरीन मजार पर अकीदत पेश करने पहुंच रहे हैं।