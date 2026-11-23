Meerut News: खरकाली गांधी गंगा घाट पर मेले का शुभारंभ
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 23 Nov 2026 06:35 PM IST
Updated Mon, 23 Nov 2026 06:35 PM IST
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परीक्षितगढ़। कार्तिक पूर्णिमा पर खरखाली गांधी गंगा घाट पर लगने वाले दो दिवसीय मेले का सोमवार को पूर्व जिला पंचायत सदस्य नितिन खटीक ने उद्घाटन किया व मां गंगा की आरती की। वहीं, श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान कर धर्म लाभ उठाया। रात्रि में मां गंगा का नजारा अलौकिक अद्भुत बना नजर आया। मां गंगा के जयकारों से वातावरण गूंज उठा।
परीक्षितगढ़ गांव खरखाला गांधी गंगा घाट पर अपने पूर्वजों की आत्मा शांति के लिए श्रद्धालु बुग्गी, ट्रैक्टर व अन्य वाहनों से भारी संख्या में पहुंचने लगे। गंगा की रेती मिट्टी में बच्चे मौज-मस्ती करते हुए नजर आए। युवक हुक्के पीते नजर आए। गंगा घाट का नजारा तंबू शहर में बदला हुआ नजर आया। सीएचसी प्रभारी डॉ. रवि शंकर शर्मा के नेतृत्व में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। शाम को श्रद्धालुओं ने स्नान कर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए दीप व पिंडदान किया।
सीओ सदर देहात सुधीर कुमार ने मेले की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मोटर बोट से भी पुलिस श्रद्धालुओं से गहरे पानी में नहीं जाने की अपील कर रही है। इस दौरान मनोज धामा, नायब तहसीलदार कुलवीर सिंह, प्रधान साब्बे, संजीव, सोहनवीर, महेंद्र गिरि, बबली गिरि, डॉ. देवेंद्र गिरि आदि मौजूद रहे।
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परीक्षितगढ़ गांव खरखाला गांधी गंगा घाट पर अपने पूर्वजों की आत्मा शांति के लिए श्रद्धालु बुग्गी, ट्रैक्टर व अन्य वाहनों से भारी संख्या में पहुंचने लगे। गंगा की रेती मिट्टी में बच्चे मौज-मस्ती करते हुए नजर आए। युवक हुक्के पीते नजर आए। गंगा घाट का नजारा तंबू शहर में बदला हुआ नजर आया। सीएचसी प्रभारी डॉ. रवि शंकर शर्मा के नेतृत्व में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। शाम को श्रद्धालुओं ने स्नान कर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए दीप व पिंडदान किया।
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सीओ सदर देहात सुधीर कुमार ने मेले की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मोटर बोट से भी पुलिस श्रद्धालुओं से गहरे पानी में नहीं जाने की अपील कर रही है। इस दौरान मनोज धामा, नायब तहसीलदार कुलवीर सिंह, प्रधान साब्बे, संजीव, सोहनवीर, महेंद्र गिरि, बबली गिरि, डॉ. देवेंद्र गिरि आदि मौजूद रहे।
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