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संवाद न्यूज एजेंसीसरधना। गांव नाहली में शनिवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर लगाया गया। शिविर में पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने 370 पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया। साथ ही पशुपालकों को पशुओं की देखभाल, बीमारियों की पहचान और बचाव के उपायों की जानकारी दी गई।शिविर में उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी सरधना डॉ. सुभाष मलिक ने पशुपालकों को नियमित स्वास्थ्य जांच और समय पर उपचार के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पशुओं को बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए नियमित टीकाकरण, साफ-सफाई और संतुलित आहार जरूरी है। पशुओं में बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए।पशु चिकित्सा अधिकारी सकौती डॉ. शरद शर्मा, पशु चिकित्सा अधिकारी रोहटा डॉ. रिंकू नारायण और पशुधन प्रसार अधिकारी डॉ. राहुल सोम सहित चिकित्सकों की टीम ने पशुओं की जांच की और जरूरत के अनुसार उपचार किया। शिविर में पशुपालकों को पशुओं के रखरखाव और बेहतर देखभाल के संबंध में भी परामर्श दिया गया। इस मौके पर ग्राम प्रधान जगपाल सिंह, शिवदत्त शर्मा, सुधीर मलिक, संदीप और डॉ. रोहित सहित पशुपालक मौजूद रहे।