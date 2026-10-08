फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Husband dies, wife critically injured in road accident on Meerut-Baghpat Highway.

Meerut News: मेरठ-बागपत हाईवे पर सड़क हादसे में पति की मौत, पत्नी गंभीर घायल

Thu, 08 Oct 2026 10:15 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 10:15 PM IST
विज्ञापन
Husband dies, wife critically injured in road accident on Meerut-Baghpat Highway.
नोट- बागपत के ध्यानार्थ
विज्ञापन

---------------
रघुनाथपुर में विपरीत दिशा से आ रहे ट्रैक्टर ने दंपती की बाइक में मारी टक्कर
संवाद न्यूज एजेंसी
जानीखुर्द(मेरठ )। मेरठ-बागपत हाईवे पर गांव रघुनाथपुर के पास बृहस्पतिवार दोपहर सड़क हादसा हो गया। गलत दिशा से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार दंपती को चपेट में लेकर टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बागपत जिला निवासी बाइक चालक संजीव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी मंजू गंभीर घायल हो गईं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
जानकारी के अनुसार, बागपत जनपद के गांव खट्टा निवासी संजीव(48) अपनी पत्नी मंजू के साथ बृहस्पतिवार दोपहर बाइक से मेरठ अपनी बेटी के ससुराल जा रहे थे। जैसे ही वे मेरठ-बागपत हाईवे पर रघुनाथपुर के पास पहुंचे, तभी सामने से गलत दिशा आ रहे एक ट्रैक्टर ने उनकी बाइक में सामने से सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि संजीव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी मंजू सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं।
विज्ञापन

हादसे के बाद मौके पर राहगीरों की भारी भीड़ एकत्र हो गई। सूचना मिलने पर जानी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल मंजू को तत्काल उपचार के लिए मेरठ स्थित एक अस्पताल भिजवाया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस ने संजीव के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक के परिवार में मातम पसर गया। सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटनास्थल के पास स्थित पेट्रोल पम्प के सीसी कैमरे में दुर्घटना की फुटेज रिकॉर्ड हो गई है। दुर्घटना के बाद चालक ट्रैक्टर मौके पर छोड़कर फरार हो गया है। चालक की तलाश की जा रही है। दोनों वाहनों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है।
---------------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed