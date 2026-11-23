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मेरठ। शास्त्रीनगर सेक्टर-2 स्थित दिगंबर जैन पार्श्वनाथ पंचायती मंदिर में चल रहे आठ दिवसीय सिद्धचक्र महामंडल विधान के सातवें दिन सोमवार को श्रद्धालुओं ने 1024 अर्घ्य समर्पित किए।शांतिधारा का सौभाग्य संजीव जैन और अंजू जैन परिवार को मिला। विधान सामग्री का पुण्यार्जन अजय बंसल जैन और उत्कर्ष जैन परिवार ने किया। सायंकाल 48 रजत दीपों से भव्य भक्तामर महाअर्चना हुई। इसका सौभाग्य कुटी चौराहा निवासी तुषार जैन परिवार को प्राप्त हुआ। इसके बाद भगवान पार्श्वनाथ और सिद्धचक्र विधान की आरती की गई। आयोजक परिवार की ओर से पुरस्कार वितरण भी किया गया।मंदिर समिति के अध्यक्ष सुधीर कुमार जैन, मंत्री राकेश कुमार जैन और संगठन मंत्री शशि भूषण जैन ने बताया कि मंगलवार 24 नवंबर को विधान का समापन होगा। इस दौरान हवन, यंत्र की शांतिधारा, अभिषेक और मांडले का विसर्जन विधिपूर्वक कराया जाएगा। उन्होंने जैन समाज से समापन समारोह में शामिल होकर धर्म लाभ लेने की अपील की।विधान में सुधीर कुमार जैन, सुशील कुमार जैन और शशि भूषण जैन ने सपत्नीक भाग लिया। अंजना जैन, नीरज रानी जैन, राजरानी जैन, अनीता जैन और पूजा जैन ने अर्घ्य समर्पित किए। उत्कर्ष जैन, सुलोचना जैन, रिचा जैन, लता जैन, सपना जैन, माधुरी जैन आदि का सहयोग रहा।