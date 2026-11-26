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बागपत से मेरठ जिले की सीमा में प्रवेश करने के बाद यात्रा गांव डालूहेड़ा पहुंची। यहां भाजपा नेता एवं पूर्व सिवालखास विधानसभा प्रत्याशी मनिंदर पाल सिंह के नेतृत्व में स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्रामीणों ने पुष्पवर्षा कर यात्रा का अभिनंदन किया।भाजपा जिला प्रभारी भरत भूषण गुप्ता ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास ने समाज को समानता, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी समाज को एकजुट करने और भेदभाव मिटाने की प्रेरणा देती हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष हरवीर सिंह पाल ने कहा कि गुरु रविदास का जीवन संघर्ष, त्याग और मानवता की सेवा का प्रतीक है। भाजपा नेता मनिंदर पाल सिंह ने कहा कि संत रविदास ने समाज में व्याप्त ऊंच-नीच और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाकर समानता का संदेश दिया। क्षेत्रीय अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा अखिलेश जाटव ने कहा कि गुरु रविदास की शिक्षाएं हमें एक-दूसरे का सम्मान करने, सभी को समान अधिकार देने और भेदभाव रहित समाज बनाने की प्रेरणा देती हैं।कार्यक्रम में क्षेत्रीय महामंत्री विपेंद्र सुधा वाल्मीकि, अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिलाध्यक्ष कुलदीप, पिछड़ा मोर्चा जिलाध्यक्ष रवि चौधरी, बॉबी शर्मा, मनोज मल्लापुर, प्रदीप गेझा, रविंद्र चौहान, आदेश कसाना, जिला उपाध्यक्ष सुशील चौहान, जिला महामंत्री फरेराम मौजूद रहे।