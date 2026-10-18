Meerut News: जानी खुर्द में गौरव चौधरी ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

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गौरव चौधरी ने ग्रामीणों और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार ने विकास के कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर काम किया है। बिना किसी भेदभाव के जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं। सड़कों के निर्माण, गांवों में बिजली-पानी और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर व्यापक काम हुआ है।अध्यक्षता कालूराम शर्मा और संचालन वेदपाल प्रधान ने किया। अतुल पूनिया, प्रदीप गेझा (भाजपा मंडल अध्यक्ष), मनोज मल्लापुर, सेंसरपाल प्रधान, संदीप प्रधान और नौशाद प्रधान ने भी सभा को संबोधित किया। सभा में शिवम शर्मा, सुभाष चंद, हरेंद्र चौधरी, सुनील चौधरी और अमरदीप सहित आदि मौजूद रहे।