Meerut News: जानी खुर्द में गौरव चौधरी ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां
मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 08:16 PM IST
Updated Sun, 18 Oct 2026 08:16 PM IST
विज्ञापन
जानी खुर्द। जानी खुर्द गांव में रविवार को आयोजित सभा में जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। ग्रामीणों ने बैंड-बाजे और आतिशबाजी से उनका भव्य स्वागत किया।
गौरव चौधरी ने ग्रामीणों और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार ने विकास के कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर काम किया है। बिना किसी भेदभाव के जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं। सड़कों के निर्माण, गांवों में बिजली-पानी और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर व्यापक काम हुआ है।
अध्यक्षता कालूराम शर्मा और संचालन वेदपाल प्रधान ने किया। अतुल पूनिया, प्रदीप गेझा (भाजपा मंडल अध्यक्ष), मनोज मल्लापुर, सेंसरपाल प्रधान, संदीप प्रधान और नौशाद प्रधान ने भी सभा को संबोधित किया। सभा में शिवम शर्मा, सुभाष चंद, हरेंद्र चौधरी, सुनील चौधरी और अमरदीप सहित आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
गौरव चौधरी ने ग्रामीणों और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार ने विकास के कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर काम किया है। बिना किसी भेदभाव के जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं। सड़कों के निर्माण, गांवों में बिजली-पानी और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर व्यापक काम हुआ है।
विज्ञापन
अध्यक्षता कालूराम शर्मा और संचालन वेदपाल प्रधान ने किया। अतुल पूनिया, प्रदीप गेझा (भाजपा मंडल अध्यक्ष), मनोज मल्लापुर, सेंसरपाल प्रधान, संदीप प्रधान और नौशाद प्रधान ने भी सभा को संबोधित किया। सभा में शिवम शर्मा, सुभाष चंद, हरेंद्र चौधरी, सुनील चौधरी और अमरदीप सहित आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन