विज्ञापन



गांव मोहम्मपुर थाना कंकरखेड़ा निवासी अनिल शर्मा के अनुसार, उनका गांव इदरीशपुर निवासी सोनू के साथ एक जमीन का सौदा तय हुआ था। सौदे की शर्तों के मुताबिक, उन्होंने सोनू को कुछ धनराशि दे दी थी। बाद में सोनू की नीयत में खोट आ गया और वह तय रकम से अधिक रुपयों की मांग करने लगा। जिसे लेकर सोनू ने धमकी देते हुए कहा कि या तो अधिक पैसे देकर जमीन खरीदो अन्यथा न तो वह दिए गए रुपये वापस करेगा और न ही जमीन देगा। उन्होंने अधिक पैसे देने से इन्कार किया और अपनी दी हुई रकम वापस मांगी तो आरोपी सोनू ने मंगलवार की रात गांव इदरीशपुर में उनके साथ मारपीट कर दी। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर आरोपी सोनू ने जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर किया, जिसमें वह बाल-बाल बचे। सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर घटना की प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर लिया है।

विज्ञापन

जानीखुर्द। गांव इदरीशपुर के जंगल में जमीन खरीद-फरोख्त को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। जिसमें एक पक्ष से एक व्यक्ति घायल हो गया। पीड़ित पक्ष ने घटना की प्राथमिकी जानी थाने में दर्ज करवाई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।