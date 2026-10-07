फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Fraud allegations against Cric Studio; FIR registered.

Meerut News: क्रिक स्टूडियो पर धोखाधड़ी का आरोप, प्राथमिकी दर्ज

Wed, 07 Oct 2026 11:52 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 11:52 PM IST
विज्ञापन
Fraud allegations against Cric Studio; FIR registered.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मेरठ। नौचंदी थाना क्षेत्र में क्रिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े विवाद में दिल्ली के नवीन शाहदरा निवासी पूर्व निदेशक रितेश जैन ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने 1.50 लाख शेयर बिना सहमति ट्रांसफर करने और फर्जी हस्ताक्षर का आरोप लगाया है।

रितेश जैन ने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के दुरुपयोग और धमकी देने की भी शिकायत की थी। डीआईजी कलानिधि नैथानी से शिकायत के बाद पुलिस ने अंकित अग्रवाल व हिमांशु सिसोदिया पर धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज की है। रितेश ने बताया कि 2022 में उन्हें कंपनी में 10 फीसदी हिस्सेदारी का भरोसा दिया गया था। आरोप है कि उन्हें शेयर प्रमाणपत्र नहीं मिला और वित्तीय जानकारी भी नहीं दी गई। जुलाई-अगस्त 2024 में 50 लाख रुपये के मशीनरी लोन पर हस्ताक्षर का दबाव बनाया गया। रितेश के अनुसार, मशीनरी की कीमत चार लाख रुपये से कम थी। उन्होंने अगस्त 2024 में निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था। सीओ सिविल लाइन दीक्षा भौरिया ने पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

--------------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed