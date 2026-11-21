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सरधना। थाना क्षेत्र के गांव खिर्वा जलालपुर में मनोज और उनके परिवार के चार सदस्यों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोपियों ने घर में घुसकर गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित मनोज ने गांव के उमेश, तुषार, दीपांशु और अनिकेत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।मनोज ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 11 नवंबर की शाम करीब 5:00 बजे उनके बेटे तुषार और मन्नू अपने भतीजे अनुराग के घर पर बैठे थे। वहां अरुण पुत्र जयवीर भी मौजूद था। इसी दौरान उमेश, तुषार, दीपांशु और अनिकेत वहां पहुंच गए। आरोप है कि चारों युवक घर में घुस आए और तुषार, मन्नू, अनुराग व अरुण के साथ मारपीट शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी वहां से भाग गए।मनोज ने बताया कि 12 नवंबर को बेटे तुषार का मेडिकल परीक्षण हुआ था। घटना के बाद गांव के लोग दोनों पक्षों में फैसले की बात कर रहे थे। इस कारण उस समय थाने में शिकायत नहीं दी जा सकी। अब पीड़ित ने थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। सीओ सरधना कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और नियमानुसार कार्रवाई होगी।