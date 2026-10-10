Meerut News: रुपये के लेनदेन के विवाद में फायरिंग, तीन आरोपी नामजद

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हस्तिनापुर। थाना क्षेत्र के गांव पाली में रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद में फायरिंग हुई है। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों आकाश, शैलेंद्र उर्फ शैली और कालू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़ित अनिल ने आरोपियों पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।गांव पाली निवासी अनिल ने शुक्रवार देर शाम हस्तिनापुर थाने में तहरीर दी थी। उसने बताया कि दो पक्षों के बीच पिछले पांच वर्षों से रुपये के लेनदेन का विवाद चल रहा है। शुक्रवार शाम अनिल अपने दो साथियों के साथ हस्तिनापुर से सामान लेकर लौट रहा था। नंगला चांद रजबहे के समीप आकाश, शैलेंद्र और कालू ने उन्हें रोका। आरोप है कि तीनों युवकों ने अनिल के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने तीन राउंड फायरिंग की। पीड़ित जब शिकायत करने आरोपियों के घर पहुंचा, तो वहां भी तीन राउंड फायरिंग हुई। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देकर मौके से चले गए।फायरिंग की घटना से अनिल और उसके साथियों में दहशत फैल गई। अनिल ने थाने पहुंचकर पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई होगी।