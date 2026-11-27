विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीखरखौदा। गंगा एक्सप्रेसवे किनारे औद्योगिक गलियारे के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में छतरी मोड़ पर दो वर्षों से धरना दे रहे किसानों के बीच अब आपसी मतभेद सामने आने लगे हैं। बृहस्पतिवार को अधिकारियों से वार्ता करने मुख्यालय पहुंचे किसानों के प्रतिनिधिमंडल को धरने से अलग बताते हुए किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष सोपाल सिंह ने शुक्रवार को बैठक में स्पष्ट किया कि इस प्रतिनिधिमंडल का धरने से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि अब अधिकारियों से बंद कमरे में वार्ता नहीं होगी। किसानों की सभी मांगों पर बातचीत धरना स्थल पर ही होगी।सोपाल सिंह ने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारा विकसित करने के लिए प्रशासन दूसरे चरण में खड़खड़ी, छतरी और गोविंदपुर गांव की 294 हेक्टेयर कृषि भूमि का अधिग्रहण कर रहा है। किसानों का आरोप है कि भूमि का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। विरोध में किसान छतरी मोड़ पर लगातार धरना दे रहे हैं।उन्होंने बताया कि पूर्व में प्रशासन के साथ हुई वार्ता में किसानों ने बाजार मूल्य के आधार पर मुआवजा देने सहित अपनी 10 मांगें रखी थीं। इन मांगों को लेकर प्रशासन को मांगपत्र भी सौंपा था। दो दिन पूर्व बिजौली में विदेशी कंपनी के भूमि पूजन समारोह में पहुंचे अधिकारियों से किसानों ने मुलाकात का प्रयास किया था। प्रशासनिक अधिकारियों ने 26 नवंबर को धरना स्थल पर पहुंचकर वार्ता करने का आश्वासन दिया था।इस बीच एक किसान की अचानक मौत होने के कारण किसानों ने 26 नवंबर को अधिकारियों को धरना स्थल पर आने से मना कर दिया था। वहीं, समिति के पूर्व अध्यक्ष श्यौराज सिंह त्यागी के नेतृत्व में किसानों का प्रतिनिधिमंडल जिला मुख्यालय पहुंच गया और अधिकारियों से वार्ता कर ली। इसकी जानकारी धरना स्थल पर पहुंचे किसानों को हुई तो उन्होंने इस वार्ता पर असहमति जताई।शुक्रवार को धरना स्थल पर हुई बैठक में सोपाल सिंह ने कहा कि अधिग्रहण से संबंधित 95 प्रतिशत किसान गर्मी, सर्दी व बरसात सभी मौसम में लगातार धरने पर बैठे हैं। प्रतिनिधिमंडल में जाने वाले किसान अपने घरों में सो रहे हैं। इन किसानों का धरने से कोई मतलब नहीं है। किसानों की लड़ाई केवल जमीन के मूल्य तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी सभी 10 मांगों को लेकर है। ऐसे में किसी एक प्रतिनिधिमंडल का अधिकारियों से अलग से वार्ता करना स्वीकार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिकारियों से आगे होने वाली वार्ता धरना स्थल पर किसानों के बीच ही होगी।