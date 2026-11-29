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- परिजनों ने अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत की जताई आशंकासंवाद न्यूज एजेंसीदौराला। सकौती में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे मेरठ निवासी 68 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। शनिवार रात उनका शव हाईवे पर पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस बुजुर्ग को सीएचसी दौराला लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पहचान के लिए फोटो के माध्यम से परिजनों से संपर्क किया। रविवार को परिजनों ने मोर्चरी पहुंचकर शव की शिनाख्त की।सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि आफताब आलम (68) खैरनगर, थाना देहली गेट निवासी थे। उनके दामाद मोहम्मद फैज निवासी गुदड़ी बाजार मेरठ ने पुलिस को बताया कि आफताब आलम शनिवार को रोडवेज बस से सकौती स्थित मंगलम फार्म हाउस में रिश्तेदार की शादी में शामिल होने आ रहे थे। बस चालक ने उन्हें देव फार्म हाउस के सामने उतार दिया। वहां से वह पैदल मंगलम फार्म हाउस की ओर जाने लगे। इसी दौरान रास्ते में उनका शव हाईवे पर पड़ा मिला।परिजनों ने आशंका जताई कि किसी अज्ञात वाहन ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिर गए और उनकी मौत हो गई। मौत के कारणों की पुष्टि नहीं हो सकी। रविवार को मोर्चरी पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान की। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव उनके सुपुर्द कर दिया। सीओ ने बताया कि अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।