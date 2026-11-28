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खरखौदा। गंगा एक्सप्रेसवे के औद्योगिक गलियारे के दूसरे चरण में भूमि अधिग्रहण का मामला किसानों में मतभेद पैदा कर रहा है। दो साल से मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। इस बीच कुछ किसानों ने धरने से अलग रास्ता अपना लिया है।किसानों ने किसान मित्र संघ नाम से नया संगठन बनाया है। संगठन के माध्यम से किसान प्रशासन से सीधे वार्ता करेंगे। वह जमीन का बाजार मूल्य निर्धारित कर चार गुना मुआवजा मांगेंगे। इससे किसानों के आंदोलन में अलग रणनीतियां सामने आ रही हैं।संघ के गठन में उन किसानों की मुख्य भूमिका है जो अधिकारियों से बातचीत के पक्ष में हैं। श्योराज सिंह त्यागी ने स्पष्ट किया कि संगठन का उद्देश्य प्रभावित किसानों को हक दिलाना है। प्रशासन के साथ वार्ता कर किसानों की समस्याएं मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएंगी। यह संगठन किसी भी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं बनाया गया है। किसानों की जमीन का उचित मूल्य दिलाना ही इसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। संगठन भूमि अधिग्रहण के विरोध में चल रहे पुराने आंदोलन का समर्थन भी करेगा। इस लड़ाई में अन्य किसान संगठनों को भी साथ जोड़ने का पूरा प्रयास किया जाएगा।प्रबोध शास्त्री ने बताया कि आगामी रणनीति तय करने के लिए 29 नवंबर को बैठक बुलाई गई है। बैठक में धरने पर बैठे किसान संघर्ष समिति के सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया है। बैठक में मुआवजे की मांग को आगे बढ़ाने पर चर्चा होगी।शुक्रवार को धरने पर बैठे किसानों ने अधिकारियों से मिलने वाले साथियों के रुख पर सवाल खड़े किए थे। इसके अगले दिन नया संगठन बनने से किसानों के आपसी मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। अब 29 नवंबर की बैठक से यह स्पष्ट होगा कि दोनों पक्ष एक मंच पर आते हैं या नहीं।