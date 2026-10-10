Meerut News: शहर की दो संक्षेप संक्षेप....

भागवत समापन पर नीरज मित्तल ने किया पूजनमेरठ। कंकरखेड़ा स्थित इशिका फार्म हाउस में महेश भागवत भक्ति मंडल प्रचार समिति वृंदावन ट्रस्ट के तत्वावधान में पंडित महेश भाई मिश्र महाराज के सानिध्य में आयोजित श्रीमद्भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञान यज्ञ का समापन हुआ। संयुक्त व्यापार संघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीरज मित्तल ने भंडारे का आयोजन और पूजन किया। श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर गणेश अग्रवाल, जॉनी मित्तल, मनोज मित्तल, पंडित संजय त्रिपाठी, निरंकार चौधरी, महावीर सिंह, राजेश खन्ना, भरत मित्तल रहे।.....महापुरुषों और विभाजन के बलिदानियों की स्मृति में यज्ञमेरठ। छत्रपति शिवाजी स्मारक समिति की ओर से पितृ अमावस्या पर देश के ज्ञात-अज्ञात महापुरुषों और विभाजन के दौरान बलिदान देने वालों की स्मृति में यज्ञ एवं भंडारे का आयोजन किया गया। पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने बलिदानियों को याद किया। उद्योगपति अश्विनी गुप्ता और संयुक्त व्यापार संघ के उपाध्यक्ष नीरज मित्तल मुख्य यजमान रहे। समिति महामंत्री करुणेश नंदन गर्ग ने बताया कि यह आयोजन पांच वर्षों से लगातार किया जा रहा है। कार्यक्रम में डॉ. सतीश शर्मा, अरुण जिंदल, अजय गुप्ता, सतीश गर्ग, विजेंद्र कुमार, अंकित सिंघल सहित अन्य कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा।