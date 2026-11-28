Meerut News: चतुर्वेद पारायण महायज्ञ में उमड़े श्रद्धालु, चारों वेदों पर दी आहुतियां
मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 07:11 PM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 07:11 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
खरखौदा। कस्बे में चल रहे आठ दिवसीय चतुर्वेद पारायण महायज्ञ के सातवें दिन शनिवार को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच चारों यज्ञ वेदियों पर आहुतियां दी गईं। यज्ञ में एमएलसी श्रीचंद शर्मा और पूर्व विधायक सत्यवीर त्यागी सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोगों ने पहुंचकर आहुति दी। इस दौरान विश्व शांति, पर्यावरण शुद्धि और राष्ट्र कल्याण की कामना की गई।
पूज्य गुरुदेव स्वामी कृष्णदत्त महाराज की प्रेरणा और सुशील त्यागी के मार्गदर्शन में आयोजित महायज्ञ में विद्वान आचार्यों के सान्निध्य में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुआ। यजमानों और होता जनों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञकुंड में आहुतियां अर्पित कीं। यजुर्वेद पारायण के मुख्य आचार्य रविदत्त शास्त्री ने विधि-विधान से यज्ञ संपन्न कराया और प्रवचन के माध्यम से यज्ञ की महत्ता तथा वैदिक संस्कृति के महत्व पर प्रकाश डाला।
सातवें दिन के मुख्य यजमानों में आशीष त्यागी, भानू त्यागी, नरेश त्यागी, गमदूर (फफूंडा), मणिकांत त्यागी और राजेंद्र सपत्नीक शामिल रहे। सभी ने यज्ञ में आहुति देकर धार्मिक अनुष्ठान में सहभागिता की।
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इस दौरान एमएलसी श्रीचंद शर्मा, पूर्व विधायक सत्यवीर त्यागी, वेदपाल चपराना, मुकेश त्यागी एडवोकेट, देवेंद्र त्यागी पहलवान, प्रदीप त्यागी, कपिल त्यागी, अशोक त्यागी, अवधेश स्वामी, संदीप त्यागी और आशीष त्यागी आदि श्रद्धालु मौजूद रहे।
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खरखौदा। कस्बे में चल रहे आठ दिवसीय चतुर्वेद पारायण महायज्ञ के सातवें दिन शनिवार को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच चारों यज्ञ वेदियों पर आहुतियां दी गईं। यज्ञ में एमएलसी श्रीचंद शर्मा और पूर्व विधायक सत्यवीर त्यागी सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोगों ने पहुंचकर आहुति दी। इस दौरान विश्व शांति, पर्यावरण शुद्धि और राष्ट्र कल्याण की कामना की गई।
पूज्य गुरुदेव स्वामी कृष्णदत्त महाराज की प्रेरणा और सुशील त्यागी के मार्गदर्शन में आयोजित महायज्ञ में विद्वान आचार्यों के सान्निध्य में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुआ। यजमानों और होता जनों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञकुंड में आहुतियां अर्पित कीं। यजुर्वेद पारायण के मुख्य आचार्य रविदत्त शास्त्री ने विधि-विधान से यज्ञ संपन्न कराया और प्रवचन के माध्यम से यज्ञ की महत्ता तथा वैदिक संस्कृति के महत्व पर प्रकाश डाला।
विज्ञापन
सातवें दिन के मुख्य यजमानों में आशीष त्यागी, भानू त्यागी, नरेश त्यागी, गमदूर (फफूंडा), मणिकांत त्यागी और राजेंद्र सपत्नीक शामिल रहे। सभी ने यज्ञ में आहुति देकर धार्मिक अनुष्ठान में सहभागिता की।
विज्ञापन
इस दौरान एमएलसी श्रीचंद शर्मा, पूर्व विधायक सत्यवीर त्यागी, वेदपाल चपराना, मुकेश त्यागी एडवोकेट, देवेंद्र त्यागी पहलवान, प्रदीप त्यागी, कपिल त्यागी, अशोक त्यागी, अवधेश स्वामी, संदीप त्यागी और आशीष त्यागी आदि श्रद्धालु मौजूद रहे।